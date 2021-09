Mario Draghi contro i no-vax: "Aggressioni da vigliacchi a medici e giornalisti, piena solidarietà"

02 settembre 2021 a

Primo giorno di “scuola” per il governo presieduto da Mario Draghi, presentatosi in blocco in conferenza stampa per illustrare il programma dopo la pausa estiva. Scuola, vaccini, green pass, economia: sono solo alcuni dei principali argomenti annunciati davanti ai giornalisti. Tra l'altro a loro e ai medici il presidente del Consiglio ha subito voluto esprimere solidarietà per gli episodi che recentemente li hanno visti vittime di violenza da parte di novax.

“Ribadisco l’invito a vaccinarsi”, ha ribadito Draghi all’indomani del flop delle proteste novax e no green pass che erano state annunciate nelle principali stazioni italiane in concomitanza con l’entrata in vigore dei nuovi obblighi legati alla certificazione verde. “Voglio esprimere solidarietà piena - ha dichiarato il premier - a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei novax, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa formazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia. E non voglio aggiungere altro”.

Per quanto concerne invece la campagna vaccinale, Draghi ha assicurato che “procede spedita” e che verrà raggiunto l’80 per cento di immunizzati “entro fine settembre”. Un passaggio fondamentale per garantire la didattica in presenza: “La scuola è la priorità del governo”, ha sottolineato il premier, anche se c’è un po’ di preoccupazione per il ritorno in aula che avverrà - per la maggior parte degli studenti - il 13 settembre.

