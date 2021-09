Luigi Mattiolo, indiscreto sul consigliere diplomatico di Draghi: "Com'è soprannominato", ora si spiega tutto

03 settembre 2021 a

"Luigi Mattiolo è il consigliere diplomatico di Mario Draghi, ed a Palazzo Chigi è soprannominato “il maratoneta”: è facile incontrarlo mentre compie a piedi, a lunghe falcate, le salite che portano da largo Chigi a via Sistina. Per qualcuno, Mattiolo è molto somigliante all’ex direttore dell’Ansa Giampiero Gramaglia, ma alla presidenza del Consiglio sussurrano un metodo scientifico per evitare questo scambio di persona: 'Luigi è una persona di straordinaria eleganza, lui non lo vedrete mai indossare i calzini bianchi'". Così scrive Gianfranco Ferroni sulle colonne del Tempo, a proposito di Mattiolo.

Mattiolo era stato ambasciatore in Germania dopo aver lavorato come capo di gabinetto di Emma Bonino al ministero degli Esteri. Mattiolo è anche lo "sherpa" per il G7 e il G20. Romano, 64 anni, laureato in Scienze politiche, Mattiolo era entrato in carriera diplomatica nel 1981: tra le prime sedi da giovane consigliere vi furono Mosca, Berna e Belgrado. La sua prima sede di ambasciatore fu Tel Aviv: in Israele Mattiolo ha lasciato un ottimo ricordo, quello di un diplomatico preparato ed equilibrato. Dal 2015 al 2018 è stato ambasciatore d'Italia ad Ankara, un'altra sede strategica per la diplomazia italiana.

Gli impegni multilaterali terranno Mattiolo impegnato al tavolo del G20, di cui quest'anno l'Italia riveste la presidenza di turno: Roma avrà il compito di coordinare l'agenda del Gruppo delle 20 maggiori economie del mondo. La presidenza si concluderà con il vertice di Roma del 30 e 31 ottobre prossimi.

