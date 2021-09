Salone della fecondazione assistita a Milano, Simona Baldassarre all'attacco: "Fermiamo ora il far west della nuova schiavitù"

08 settembre 2021 a

Dopo Parigi, il Salone della fecondazione assistita vuol far tappa anche a Milano il prossimo 14 e 15 maggio 2022? Lo sfogo di Simona Baldassarre, Eurodeputato e Responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega: "È inammissibile. Vorrei ricordare che l’articolo 12 della legge 40 punisce con il carcere e con una multa chiunque 'in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità'. Se ne facciano una ragione: i bambini non si vendono e le mamme non si affittano".

E ancora su quello che la leghista definisce "uno sfacelo morale che in nome della libertà di procreare e dell'uguaglianza delle coppie trasforma il corpo delle donne e il neonato in merce di scambio": "Come donna, medico, e madre, ancor prima che come politico, ritengo sia essenziale frenare questo abominio disumanizzante che spalanca le porte al far west della schiavitù moderna. È necessario che la maternità surrogata venga vietata in Italia anche per chi commette il reato all’estero, che il Parlamento si attivi immediatamente, non solo per condannare questa manifestazione, ma anche per votare fattivamente contro lo sfruttamento del corpo delle donne e la vendita di bambini. Non si dia spazio alle compravendite di bambini, né a Milano, nè in tutta Italia".

