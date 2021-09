Giuseppe Conte, velenoso sospetto dei 5 Stelle sul tour: "Ormai fa campagna per il Pd, vuole tornare a Palazzo Chigi"

12 settembre 2021 a

Giuseppe Conte fa discutere all'interno del Movimento 5 Stelle. Dopo essersi lasciato andare a uno sfogo sulla "faticaccia" di essere leader, il capo dei grillini attira a sé parecchi sospetti. I Cinque Stelle non vedrebbero di buon occhio il tour che vede impegnato l'avvocato del popolo. "Ormai - mormora al Giornale una fonte parlamentare di primo piano - Conte fa campagna elettorale per il Pd".

Non è infatti una novità che l'ex premier approvi l'alleanza con i dem. Ma questa volta dietro al piano di Conte ci sarebbe ben altro. La sensazione è quella di avere un capo dimezzato, un condottiero che non vede l'ora di scendere da cavallo per accomodarsi di nuovo a Palazzo Chigi con l'aiuto del Pd. Non a caso deputati e senatori confessano di sentirsi abbandonati dal nuovo corso.

Non sarebbe una casualità neppure il silenzio del fondatore Beppe Grillo. Il comico altro non aspetterebbe che mettere in discussione il nuovo leader appena gli si presenterà la possibilità. D'altronde che i piani di rimanere alla guida del Movimento non sono a lungo termine lo ha ammesso anche lui. Nero su bianco: "Non ritengo di essere infallibile e nemmeno vedo un orizzonte poi così lungo, perché, ve lo dico francamente, è un impegno stressantissimo. Lavorare, così, per il bene comune è una faticaccia enorme, quindi non credo che la potrò reggere fisicamente a lungo. Spero, e faremo in modo, che ci sia qualcuno più bravo di me, quando sarà il momento". E a nulla è servita la parziale retromarcia: il danno ormai è stato fatto e i dubbi sollevati.

