L'aria che tira, Daniela Santanchè contro Mario Draghi: "Il governo dei migliori sta facendo cazz***"

22 settembre 2021 a

a

a

Il governo dei migliori? Daniela Santanchè, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, non la pensa così e porta alle estreme conseguenze, da destra, il tenore dei ragionamenti del Fatto quotidiano e di Marco Travaglio, che come noto contrappone al governo Draghi il rimpianto per quello giallorosso di Giuseppe Conte.

"Totalmente irrilevante", "La tua priorità è la droga". Letta lo insulta, Salvini lo affonda: brutale rissa a distanza

Incalzata dalla Merlino, la senatrice di Fratelli d'Italia mette subito in chiaro: "Innanzitutto noi non siamo un partito no vax. Voi state parlando con una persona che ha fatto il vaccino appena è stato possibile farlo e ha il suo Green pass. Sgomberiamo il campo. Se uno fa delle domande o esalta le incongruenze... Siamo l'unico Paese al mondo con il Green pass sul lavoro, anche la Merkel è complottista e no vax? Il premier spagnolo cos'è? Financo la Francia non ha messo il Green pass sul lavoro".











"Possiamo denunciare le incongruenze di questo Green pass, dire che è folle che ci sia sull'alta velocità e non sulla metropolitana dove siamo stipati come delle acciughe? Possibile dire al governo dei migliori 'guarda state facendo delle caz***e senza essere tacciati di essere no vax? Stamattina sono andata a bermi il caffè al banco e non devo avere il Green pass ma se mi siedo lo devo avere".

"Tipico di chi pensa che i cittadini siano sudditi": la scelta di Mario Draghi scatena la Meloni, l'attacco più duro





Quindi rivolgendosi al collega di centrodestra (ma di governo) Giorgio Mulè, di Forza Italia, la Pitonessa meloniana parte in quarta riguardo ai 4 voti di fiducia posti dall'esecutivo in sole 48 ore: "Mi stupisco, ti conosco e stai difendendo quello che ieri attaccavi a testa bassa. Voi oggi vi accontentate delle riformine, la riforma penale è un disastro, quella civile è pazzesca. Chi se ne frega di quello che c'è dentro una riforma? Avresti fatto le barricate per la centralità del Parlamento".

"Lascio la Lega, ecco chi comanda qui". Donato, l'ultimo affronto della no vax: l'indiscrezione, dove andrà adesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.