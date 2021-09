Giuseppe Conte, il retroscena in campagna elettorale. "Tentazione Lega", chi sta vedendo Di Maio: golpe nel M5s?

25 settembre 2021 a

C'è agitazione nel Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte sta osservando con attenzione le fibrillazioni interne alla Lega. Secondo quanto riporta un retroscena de La Stampa, il leader del M5s ne sta parlando con i suoi fedelissimi: è molto preoccupato dal ruolo e dal comportamento di Luigi Di Maio. "Che partita sta giocando?", domanda nella varie conversazioni telefoniche. Pare che nessuno metta in dubbio che Di Maio stia lavorando per rafforzare l'alleanza col Pd ma ciò che temono Conte e i suoi colonnelli è che in parallelo stia coltivando la possibilità di una futura alleanza con la Lega.

Al momento Di Maio è preso dalle missioni all'estero ma tutti sanno che la sua testa è sulla politica romana. Non solo. A insospettire la cerchia dell'ex premier è il fatto che Di Maio abbia stretto sempre più i rapporti con Giancarlo Giorgetti, numero due del Carroccio. Un legame sempre più forte e rinsaldato dalle frequenti visite che i due si scambiano alla Farnesina e al ministero dello Sviluppo economico, in occasione delle riunioni del Tavolo interministeriale per l'Attrazione degli investimenti, che entrambi presiedono. E che avvengono sempre a porte chiuse.

Del resto Giorgetti vuole tornare a dare voce al Nord e alle imprese e "in ottica di governo - rivela a La Stampa una fonte parlamentare della Lega - preferirebbe di gran lunga Di Maio come alleato, rispetto a Giorgia Meloni". E Di Maio, dall'altra parte, sa bene di essere nel suo momento di massima debolezza anche se non ha perso le sue truppe e ha ancora seguito nelle regioni del Sud. Ragione per la quale sospettano i big M5S vicini a Conte "potrebbe usare i risultati che arriveranno dalla prossima tornata di amministrative per ridare forza al progetto di un Movimento a trazione meridionalista".

