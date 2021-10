Paolo Liguori sulle amministrative: "Giuseppe Conte uno zombie. Pd, suicidio a Roma"

04 ottobre 2021 a

a

a

Enrico Michetti (centrodestra) è in vantaggio su Roberto Gualtieri, dietro Virginia Raggi e Carlo Calenda. Questo il verdetto del voto a Roma. Le proiezioni consolidano il vantaggio di Michetti su Gualtieri e Raggi e il distacco di Calenda: si andrà sicuramente al ballottaggio, in programma il 17 e 18 ottobre. Affluenza al 49,92%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Il primo dato politico che salta agli occhi, secondo il direttore del TgCom Paolo Liguori, è che se il Pd si fosse alleato con Carlo Calenda avrebbe vinto probabilmente al primo turno per la corsa al Campidoglio.

Enrico Michetti infatti, secondo le ultime proiezioni con una copertura del 12% del campione, è al 30,3%, Roberto Gualtieri (centrosinistra) al 27,4% e Virginia Raggi e Carlo Calenda a pochi decimi di distanza rispettivamente al 18,9% e al 18,6%. "I grillini sono scomparsi a Torino e a Roma. Conte è travolto assieme a loro è uno zombie della politica", spiega il giornalista.

Il commento di Liguori: clicca qui per vedere il video

Clamoroso ribaltone a Roma, "resurrezione-Raggi" e psicodramma-Pd. Gli ultimi dati: Michetti prende il largo

"L'altro dato è che se il Pd non avesse insistito ad ostracizzare Calenda avrebbe vinto al primo turno le elezioni. L'ultimo dato è che il centrodestra senza Berlusconi non ha una anima e non ha un candidato. A Milano viene spazzato via, a Roma il candidato va al ballottaggio ma non con la forza che il centrodestra ha nella capitale", conclude Liguori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.