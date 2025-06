Affari Tuoi, Stefano De Martino fa infuriare i telespettatori: "Come cazz*** ti permetti?"

Oggi, domenica 15 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Fulvio Sole, viene da Genova ed è un agente della Guardia di Finanza.

La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Basilicata. Si chiama Marina, viene da Potenza ed è sposata con Michele. La ragazza lavora in un'ottica ed è proprio lì che ha conosciuto suo marito. "Michele è venuto ed è rimasto folgorato", ha spiegato Marina. Ma ha deciso di partecipare ad Affari Tuoi insieme a sua sorella Roberta. Lei, invece, lavora in un'azienda che si occupa di elettronica di consumo. Insieme hanno giocato col pacco numero 10.