La crisi Israele-Iran rilancia le “all news”

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Rainews24, Tgcom24, Skytg24) Date da molti per morte con l’avvento di Internet, le all news stanno riconquistando centralità grazie agli eventi che stanno sconvolgendo la politica internazionale. L’attacco di Israele all’Iran non le ha trovate impreparate. Lorenzo Lo Basso offriva analisi e collegamenti fin dalle sei di venerdì mattina al target di Rainews24, poi speciali curati da Roberto Vicaretti, Adele Grossi e Giancarlo Usai. Ottima anche la copertura di Tgcom24 che schierava volti noti come Luigi Galluzzo, Giulia Ronchi e alla sera Monica Coggi che potevano contare su un eroico Elia Milani e i suoi pirotecnici aggiornamenti da Gerusalemme. Per non parlare di Skytg24 : Luigi Casillo in studio a dare la notizia in diretta che si avvicendava a Valentina Clemente, Renato Cohen per le analisi da Bruxelles e Flavia Cappellini da Gerusalemme. Ottimi gli ascolti complessivi: OmnicomMediaGroup stima 3 milioni di italiani collegati con queste reti fino a notte fonda. Vero servizio pubblico.