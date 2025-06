Gp Canada, trionfa Russell davanti a Verstappen: Ferrari fuori dal podio

George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada di F1, sul circuito di Montreal. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen, terza l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Per il 18enne pilota italiano è il primo podio in carriera. Fuori dai primi tre a sorpresa le due McLaren con Oscar Piastri quarto e Lando Norris uscito a tre giri dalla fine proprio dopo un contatto con il compagno di scuderia. Lontane dalle posizioni che contano le due Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente quinto e sesto. Il pilota inglese ha avuto la macchina danneggiata a causa di un impatto con una marmotta che ha attraversato la pista. La gara si è conclusa in regime di safety car proprio dopo l'incidente che ha visto protagoniste le due McLaren.