Vittorio Sgarbi contro Roberto Gualtieri: "Virginia Raggi? Ieri un disastro, oggi persona seria"

06 ottobre 2021 a

a

a

"La Raggi ha lavorato male e lo sanno tutti i romani”. Gualtieri oggi: “Le riconosco un impegno serio". Sintesi: Gualtieri non sa che pesci prendere e pur di racimolare qualche voto arriva a elogiare la Raggi appena ieri ritenuta un disastro". Così sui Twitter Vittorio Sgarbi, assessore alla Cultura al Campidoglio se Enrico Michetti dovesse vincere il ballottaggio per il Campidoglio con Gualtieri, attacca il candidato sindaco dei dem dopo l'intervista di quest'ultimo rilasciata oggi, mercoledì 6 ottobre, a Repubblica.

"Loro mer***, tu distribuisci terrore". Vittorio Sgarbi, raptus da Giletti: travolge Pregliasco, parole grosse su "Dio" | Video

"La Raggi mi ha telefonato, Calenda ancora non l'ho sentito ma sono certo che ci parleremo presto. Io non cerco accordi sottobanco né con l'una né con l'altro, e neanche loro. Come ho già detto non farò apparentamenti, hanno entrambi ottenuto un risultato significativo e questo gli va riconosciuto, ma si deve partire dai valori e dai contenuti. È su questa base che farò un appello a tutti gli elettori, su nient' altro", ha detto l'ex ministro del Tesoro nell'intervista a Repubblica sulle prospettive del ballottaggio del 17 e 18 ottobre.

"Loro mer***, tu distribuisci terrore". Vittorio Sgarbi, raptus da Giletti: travolge Pregliasco, parole grosse su "Dio" | Video

"Raggi ha combattuto la sua battaglia e io le riconosco un impegno serio nel contrasto alle mafie e per la legalità che sarà, da sindaco, il mio assillo quotidiano. Con Conte c'è un rapporto di stima reciproca, abbiamo collaborato in momenti difficilissimi per il Paese e mi pare che sia lui sia il M5S abbiano fatto una chiara scelta di campo. Mi auguro che, come dice Letta, la convergenza sarà naturale". Queste le parole di Gualtieri che hanno fatto infuriare il critico d'arte che su Twitter ha così attaccato pesantemente Roberto Gualtieri.

Vittorio Sgarbi spietato, danza sul cadavere politico di Virginia Raggi: due paroline per disintegrarla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.