Vittorio Sgarbi, il segno del destino? "Nel giorno del nuovo Papa..."

Nel giorno delle elezioni di Papa Leone XIV, Vittorio Sgarbi spegne 73 candeline. A ricordarlo la compagna storica, Sabrina Colle: "È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa". Alla lunga dedica d'amore su Instagram spunta anche uno scatto che ritrae la coppia mentre si scambia un tenero bacio.

"L'8 maggio del 2025 - scrive Colle - verrà ricordato per sempre dal mondo intero come il giorno in cui è stato eletto il nuovo Papa, Leone XIV: "Io aspetto impaziente davanti al televisore che si affacci dal balcone e il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso". Ripercorrendo i concitati momenti dell'annuncio del nuovo Pontefice, Sabrina aggiunge: "Intanto il Papa si è affacciato: è commosso, trattiene le lacrime e ci commuove. Leone XIV ci piace molto e Roma è eterna con la Piazza San Pietro gremita e la folla che esulta", continua la compagna di Sbarbi, che ha ricordato le prime parole del Papa 'La pace sia con voi' è la benedizione che arriva dappertutto".