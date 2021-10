Quirinale, "strategie e contatti segreti": la candidatura mai fatta prima che può ribaltare il quadro

10 ottobre 2021 a

a

a

Sebbene l’elezione del prossimo presidente della Repubblica non sia ancora un tema di primo piano nell’agenda politica e nel dibattito pubblico, le prime strategie e soprattutto i primi contatti “discreti” più che “segreti” vengono portate avanti dalle varie forze politiche. Per ora quello che è certo è che Sergio Mattarella non concederà un bis, succeda quel che succeda. E allora è presumibile che siano i due Matteo, Salvini e Renzi, a voler fare i “kingmaker” per la successione dell’attuale capo di Stato.

"Perché Draghi vuole andare veloce". Gola profonda da Palazzo Chigi: "governo a scadenza", pista rovente

Stando a quanto riportato da Roberto Gressi sul Corsera, il segretario della Lega intende proporre insieme a tutto il centrodestra Silvio Berlusconi: si tratta di una candidatura difficile, dato che mancherebbero circa una quarantina di voti, ma Salvini sembra intenzionato a lavorare a questo piano, fermo restando che non lascerà a prescindere la maggioranza che sostiene Mario Draghi. D’altronde ci è entrato anche per provare a dare le carte nella partita per il Quirinale, quindi sarebbe per lui deleterio chiamarsi fuori.

"La Lega e Salvini fuori dal governo?". Guido Crosetto con la palla di vetro, una (pesantissima) profezia

Per quanto riguarda Renzi, il suo nome principale è palese: è quello di Pier Ferdinando Casini, ma va cercato un consenso ampio che al momento non sembra esserci. E il Pd come si colloca? Il Corsera guarda ai movimenti di Letta nei suoi primi mesi: due donne capogruppo alla Camera e al Senato, una donna nel cda della Rai e tre donne tra i garanti delle Agorà. “E se, tra i suoi piani alternativi - scrive Gressi - ci fosse anche quello di proporre una donna per il colle più alto? Non potrebbe essere una figura di partito, ma un nome da tenere coperto fino all’ultimo minuto”.

Chi piazza al Colle se riesce a "spedire" Draghi al Quirinale: "Il vero piano di Enrico Letta", un incubo da fermare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.