Giorgia Meloni smaschera la sinistra: "Berlusconi come Mussolini". Vi ricordate questa porcheria?

Oggi c'è Gad Lerner a macchiarsi di un'ultima vergogna, ossia il paragone tra Giorgia Meloni e Benito Mussolini, parole pronunciate a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber, e passate come al solito in cavalleria. Ad eccepire, soltanto gli esponenti di Fratelli d'Italia. Già, perché se la sparata, mostruosa, arriva da sinistra è sempre concessa. Ed è così da sempre.

E proprio su questo, ad insistere sui suoi canali social, è Giorgia Meloni. Lo fa nel giorno del durissimo intervento alla Camera contro Luciana Lamorgese, nel mirino per aver "lasciato fare" durante gli scontri a Roma di sabato scorso. "Strategia della tensione", secondo la leader FdI, che ha rinfacciato al ministro dell'Interno come "l'incidente" sia stato perfetto per scatenare l'assedio a FdI, in una contiguità con Forza Nuova che vedono soltanto quelli che hanno la coscienza sporca.

Ma si diceva, la Meloni. Ecco che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre, la leader dei Fratelli d'Italia pubblica quanto segue. Si tratta della prima pagina de L'Unità del 12 settembre 2003, quando la caccia grossa era a Silvio Berlusconi, all'epoca il leader con più consensi nel centrodestra. Ed ecco che l'Unità titolava: "Berlusconi come Mussolini". Questo l'aberrante titolo di prima pagina. E Giorgia Meloni commenta: "Ecco come la sinistra ha sempre usato lo spauracchio del fascismo per tentare di rendere impresentabili gli avversari. Cambiano i tempi e i soggetti, ma la loro ossessione è sempre la stessa...", rimarca. Difficile, difficilissimo smentirla...

