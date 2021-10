M5s, Dino Giarrusso avvisa Conte: "So tante cose, alcune non lusinghiere"

15 ottobre 2021 a

"Un anno fa abbiamo fatto gli Stati generali, e non abbiamo mai comunicato i numeri di quella votazione, perché?": Dino Giarrusso, eurodeputato grillino, si sbottona sui segreti del Movimento 5 Stelle in un'intervista al Corriere della Sera. "Quei risultati raccontano chi è più o meno apprezzato e noi abbiamo predicato da sempre trasparenza, in nome della democrazia diretta", ha continuato il pentastellato, che poi si è chiesto: "Perché non diamo questi risultati? Cosa ci frena? Molti attivisti me lo chiedono da mesi".

Parlando per sé, Giarrusso ha rivelato di sapere quali furono i risultati della votazione: "Io facevo il giornalista d’inchiesta, i risultati veri li so e so anche tante altre cose, non tutte lusinghiere". Ecco perché adesso si augura che il leader, Giuseppe Conte, "spazzi via ogni atteggiamento incoerente con i nostri valori e faccia le sue scelte tenendo in conto la rappresentanza interna e i consensi reali, altrimenti invece di risalire rischiamo di andare ancora più giù".

Su un'eventuale alleanza strutturale col Pd, invece, ha detto: "Va bene decidere caso per caso: stimo molto alcuni di loro come Bartolo o Provenzano ma andare ad annullarci nel Pd sarebbe un suicidio: i nostri valori non sono negoziabili". Infine un commento anche sul nuovo "contenitore" cui starebbe lavorando Alessandro D Battista insieme a Davide Casaleggio: "Io penso che la cosa più giusta sia fare una bella lotta all’interno del Movimento, non all’esterno. Andarsene può essere conveniente, ma io finora ho creduto in questo progetto, non in altri".

