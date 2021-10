Coronvirus, "vaccino obbligatorio con questi numeri...". Una voce pesantissima dalla maggioranza

18 ottobre 2021 a

Secondo Giovanni Toti se il Green Pass dovesse trasformare l'Italia in un "tamponificio", senza fare crescere la percentuale di vaccinati, allora per il presidente della Liguria "è meglio passare all'obbligo vaccinale. Abbiamo anche una proposta di legge pronta in Parlamento. Ma aspettiamo qualche settimana. E lasciamo al governo la decisione", spiega in una intervista alla Stampa. "Ho parlato con il ministro dell'Interno, con il prefetto e il questore di Genova. Il punto è che le proteste sono assolutamente legittime, ma la maggioranza del Paese si è espressa chiaramente a favore di un'Italia che riparte. E non sarebbe tollerabile allora che i porti diventassero la frontiera ostaggio di una frangia estrema. Ancora di più di fronte all'atteggiamento responsabile dei sindacati e della maggior parte dei lavoratori. Un conto è far sentire la propria voce, manifestare. Un altro è bloccare chi vuol lavorare", chiarisce.

"L'85% degli over 12 è vaccinato. Altre migliaia di persone che non sono d'accordo comunque vanno a farsi il tampone. Poi ci sono poche centinaia di persone che pensano di tenere in scacco il Paese. Milioni di persone hanno fatto il loro dovere per scacciare la pandemia, per fare ripartire un Paese che fa il più 6% di Pil. E poi c'è chi vorrebbe tornare all'epoca delle chiusure di tutto o chi vuole gli scontri di piazza. Io sono d'accordo sull'evitare la tensione, ma non se si blocca il porto di Genova o si blocca la Liguria. Il Green Pass ha un obiettivo principe che è far aumentare i vaccinati, non alimentare le code davanti alle farmacie. Anche per questo in Liguria abbiamo deciso di dare i tamponi gratuiti a chi si vaccina con la prima dose", annuncia.

"Io credo che la fatica e il costo di fare due o tre tamponi a settimana spingerà molti a una riflessione. Ma se davvero dovesse trasformarsi in un tamponificio allora l'obbligo diventa la via più logica. Vaccino obbligatorio? Lo hanno chiesto i sindacati e anche noi come Coraggio Italia lo abbiamo chiesto più volte in Parlamento. C'è pure un nostro disegno di legge. Ma non lo abbiamo ancora presentato per rispetto al governo. La quieta fermezza di Draghi, dimostrata anche negli ultimi giorni quando in tanti tiravano per la giacchetta il premier chiedendogli di annacquare la legge sul Green Pass, ci dà fiducia e ci spinge ad aspettare. Vediamo che cosa succede nelle prossime settimane", conclude Toti.

