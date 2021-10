Mario Draghi, attacco a Franceschini in CdM: "Le risorse sono finite, il sistema salta", altissima tensione

21 ottobre 2021 a

Ennesimo diverbio in Consiglio dei ministri tra Mario Draghi e Dario Franceschini. Nel bel mezzo della discussione sulla manovra, infatti, il ministro per i Beni culturali avrebbe chiesto al premier di reintrodurre i fondi per la ristrutturazione delle facciate. A quel punto, come rivela un retroscena del Corriere della Sera, "il confronto è diventato molto duro". Il dem, infatti, avrebbe ricordato a Draghi che "questo bonus è stato uno dei provvedimenti su cui si è caratterizzata l'azione del governo precedente" e che quindi andrebbe ripristinato, vista la sua importanza.

Il presidente del Consiglio, però, non si sarebbe scomposto minimamente e avrebbe risposto che anche altre misure erano del precedente governo, come il reddito di cittadinanza e quota 100. Poi avrebbe aggiunto: "Le risorse sono finite, ministro. Altrimenti il sistema salta". Franceschini, però, non si sarebbe arreso: "Ma le riunioni di governo servono proprio a costruire un compromesso". E ancora: "Questo è il luogo delle ricomposizioni".

Le ultime parole del dem avrebbero infastidito parecchio il premier, che allora avrebbe detto: "E' quello che stiamo facendo. E poi...". La frase, però, sarebbe rimasta incompiuta. "E poi basta", avrebbe concluso. Le discussioni in Cdm sulla Finanziaria, in realtà, hanno spesso comportato diverbi tra i membri di governo. E non sono affatto esclusi ulteriori scontri nei prossimi giorni su altri temi, a partire dalle pensioni. Il governo, infatti, starebbe pensando a quota 102 nel 2022 per poi passare a quota 104 nel 2023, ma la Lega ha già espresso non pochi dubbi.

