FdI inchioda Franceschini: "Arricchiti a spese degli italiani"

E insomma, in settimana si è scoperto che Francis Kaufmann, presunto assassino di Villa Pamphilj, ha incassato oltre 800 mila euro di contributi cinematografici da parte dell’allora ministro Dario Franceschini, all'epoca del governo Conte. Fondi pubblici, fondi a pioggia che rimettono in discussione il tax-credit. Soldoni, erogati - si è appreso - avendo visto solo spezzoni di un film che non è poi mai stato realizzato.

Il caso-Kaufmann, però, è solo la punta dell'iceberg di una gestione all'insegna degli sprechi: negli ultimi giorni sono emerse cifre, dettagliate, che oggettivamente fanno impressione. Si pensi soltanto che nell'era Franceschini i fondi pubblici erogati al cinema sono arrivati a 7,2 miliardi in otto anni, 840 milioni di euro soltanto nel 2022.