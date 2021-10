Silvio Berlusconi gela Brunetta: "Dentro Forza Italia la linea la dò io"

24 ottobre 2021 a

a

a

Il governo di Mario Draghi deve restare in carica fino al 2023. Lo dice, chiaro e tondo, Silvio Berlusconi in una lunga intervista sul Corriere della Sera. "Questo governo sta portando l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria ed economica - spiega il leader di Forza Italia -. Un lavoro difficile che sta procedendo con buoni risultati grazie al senso di responsabilità di tutte le forze politiche. Sarebbe davvero irresponsabile pensare di interromperlo prima del tempo per bloccare il Paese in una campagna elettorale. Per la stessa ragione, parlare ora di legge elettorale significa far circolare veleni, mentre l’Italia si aspetta che la politica si occupi di tutt’altro, di vaccini, di Pnrr, di tasse, di pensioni, del benessere e della sicurezza degli italiani".

Complottone alle spalle di Berlusconi? La voce: scissione dentro Forza Italia. Calenda-Renzi, un gioco sporchissimo

Chiara e netta anche la posizione sul caos dentro il suo partito, dopo le dure critiche di Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna sullo slittamento eccessivo verso posizioni sovraniste. "La linea in Forza Italia la do io, non ho sentito nessuno contestarla", ha tagliato corto l'ex premier, bollando i distinguo come "incomprensioni personali, che vanno ricomposte, non di conflitti sulla linea politica che è condivisa da tutti non ha alternative".

"Non siete adatti". Concita De Gregorio, fango in diretta sul centrodestra: il "retroscena" su Salvini e Meloni dal Cav

Respinte le ipotesi di un voto anticipato e "contenute" le tentazioni dei ribelli, Berlusconi ha anche affrontato il tema del centrodestra: "Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno entrambi grandi capacità e un profilo fortemente caratterizzato. Da qui alle elezioni, che non sono imminenti, si troverà la soluzione migliore. Il centrodestra però deve distinguersi per l’equilibrio, la serietà, la coerenza delle sue proposte, non per le sue questioni interne".

“Berlusconi lo sa benissimo”. Quirinale? Non proprio: “Ecco cosa gli interessa davvero”

Chi può essere il miglior "federatore"? "Hanno entrambi profili fortemente caratterizzati - conclude Berlusconi -. C'è tempo, troveremo la soluzione migliore". Che, lascia intendere, al momento non corrisponde né al leader della Lega né a quella di Fratelli d'Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.