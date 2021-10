Mario Draghi "infastidito, sta cambiando atteggiamento": la via d'uscita è il Quirinale

28 ottobre 2021 a

Mario Draghi avrebbe un piano, o meglio una via d’uscita, che si chiama Quirinale. Lo scrive il Giornale, secondo cui starebbe aumentando il fastidio del presidente del Consiglio per le continue mediazioni sui più disparati temi e quindi anche la tentazione di sfilarsi presto per salire al Colle il prossimo febbraio. La sua pazienza sembra essere al limite, anche perché sono tante le cose ancora da fare: in questo senso il caos politico sul ddl Zan pare non lo abbia gradito affatto.

Dalla riforma delle pensioni al decreto Recovery, passando per una sforbiciata al reddito di cittadinanza: Draghi vuole arrivare a febbraio con le riforme approvate, in modo tale che quando arriveranno i soldi dell’Europa l’Italia saprà come spenderli nel tentativo di darsi un futuro migliore. “È quello che Draghi continua a dire a tutti - si legge sul Giornale - ai partiti, alle parti sociali, agli italiani. È arrivato il momento dei sì e dei no, perché governare significa scegliere”.

C’è però una cosa che hanno notato in molti: l’atteggiamento del presidente del Consiglio, divenuto ancora più marcato e spiccio. A tratti Draghi appare quasi infastidito, “come se volesse ricordare come è cominciata la sua storia a Palazzo Chigi. Non è stato candidato - scrive il Giornale - è stato cercato, chiamato, convinto e lui ci ha messo la faccia. Se adesso la sua figura è diventata scomoda o ingombrante non ha alcuna intenzione di restare al suo posto a dispetto dei santi”.

