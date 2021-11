Luigi Di Maio, "la prima donna". Del M5s non sa nulla: terrificante gaffe su Mariolina Castellone

05 novembre 2021 a

Terrificante gaffe di Luigi Di Maio sulla nomina di Mariolina Castellone, nuova capogruppo del M5s al Senato. "E' una persona che sicuramente vi stupirà perché è veramente un alto profilo e interpreterà al meglio il nuovo corso di Giuseppe Conte", ha dichiarato il ministro degli Esteri in una intervista a Unomattina, su Rai uno. "E' la prima donna capogruppo della storia del Movimento 5 Stelle al Senato, in ritardo ovviamente, ma dobbiamo necessariamente valorizzare sempre di più questa nuova leadership femminile che sta avanzando nel M5S e che promette molto bene", ha aggiunto.

Peccato che la Castellone non sia la prima donna capogruppo in Senato del Movimento. Prima di lei infatti, lo è stata Paola Taverna (dal 30 settembre 2013 al 9 gennaio 2014). Non solo. Paola Lombardi, invece, è stata capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati (dal 19 marzo 2013 al 05 giugno dello stesso anno).

La Castellone succede dunque a Ettore Licheri a Palazzo Madama. A comunicarlo ieri 4 novembre è stato lo stesso presidente del Partito Giuseppe Conte. "Abbiamo avuto un incontro con Mariolina Castellone e Licheri. Abbiamo riflettuto insieme su quello che è stato l'esito del voto: c'è stata subito la disponibilità di Licheri a lasciare spazio alla Castellone. Abbiamo valutato, preso atto di questa disponibilità e abbiamo convenuto che a questo punto conviene dare subito spazio a Mariolina, ovviamente con la piena fiducia di tutti".

