Sondaggio di Pagnoncelli: "Berlusconi al Quirinale". Di Battista sbianca, crollo nervoso: "Non ci salveremo mai"

Il sondaggio sul Quirinale di Nando Pagnoncelli fa saltare sulla sedia Alessandro Di Battista. I numeri parlano chiaro: dopo Mario Draghi, gli italiani vogliono Silvio Berlusconi come successore di Sergio Mattarella. L'ultima rilevazione va in onda da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 9 novembre. L'ex grillino, alla vista di questi numeri sbotta: "Questo è un Paese che evidentemente non si salverà mai, colui che pagò Cosa nostra potrebbe andare al Quirinale e prendere il posto di un presidente della Repubblica a cui Cosa nostra ha ammazzato il fratello".

Quindi Bruno Vespa lo incalza: "C'è una sentenza definitiva?", ma Di Battista insiste: "Berlusconi non mi ha mai querelato, l'ho sempre detto".

Tant'è. Il sondaggio di Pagnoncelli, subito dopo il premier, premia il Cavaliere. E' Silvio Berlusconi il secondo nella classifica dei più graditi al Quirinale dagli italiani.

Al primo posto infatti c'è Draghi con il 30 per cento delle preferenze, a seguire c'è Berlusconi con il 14 per cento. Poi distaccata, al 7 per cento troviamo Liliana Segre, al 6 per cento Marta Cartabia, ministro della Giustizia del governo Draghi, e poi ancora al 3 per cento Elisabetta Casellati e Dario Franceschini. AL 2 per cento Pierferdinando Casini e all'1 per cento Marcello Pera.

Da sottolineare che il 34 per cento degli intervistati non si esprime.

