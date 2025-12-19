Ballando con le Stelle, bomba-Canino sulla D'Urso: "Perché ha paura"

"Il circo è stato la prima forma di spettacolo che ho conosciuto. Non ci sono andato poi così lontano: quello che facciamo in tivù è un po’ circense": Fabio Canino, giurato di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Poi, facendo una sintesi dell'edizione di quest'anno, ha detto: "Tutti bravini, nessuno bravissimo". e sul programma in particolare ha sottolineato: "Finalmente hanno capito quasi tutti che Ballando non è solo una gara di ballo, ma uno spettacolo televisivo, con personaggi che interpretano ruoli. I giurati, ad esempio, sono quelli cattivi". La finale andrà in onda sabato 20 dicembre.
Quando gli hanno chiesto di fare una previsione per l'ultima puntata, lui ha risposto: "È tutto in divenire. In ogni puntata si pensa 'vincerà tizio' e poi succede qualcosa che scompone le carte. Il pubblico cambia idea a seconda dei finalisti di puntata". Ed è proprio l'effetto sorpresa che secondo lui è importante: "Non si dà nulla per scontato perché ci sono tante barriere da superare: il lavoro fatto, la simpatia, il ballo di puntata, i tesoretti, i voti da casa..". In ogni caso, per lui sul podio ci saranno "tre donne", proprio come l'anno scorso. Mentre, pensando già al 2026, ha rivelato che gli piacerebbe vedere Belen in pista.
Tornando ai concorrenti di quest'anno, Canino ha detto che non è emersa una stella: "Tutti bravini, in molti migliorati, nessuno bravissimo come Bianca Guaccero. Sono più che mai personaggi famosi, molto strutturati, con le loro personalità televisive e sportive, che difficilmente si fanno smontare". E ancora: "C’è chi si è fidato dei nostri consigli e chi invece pensa che stiamo lì per farli sbagliare". Di una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, Barbara D'Urso, Canino ha un'opinione ben precisa: "Credo fosse intimorita. Aveva paura di fare troppo, dire troppo, reagire troppo, litigare troppo. Si è chiusa in silenzio, con lo sguardo altrove, per concentrarsi a non rispondere. Invece in questo programma bisogna lasciarsi andare, spogliarsi dei propri abiti, capendo che nessuno mette in dubbio le professioni reali. Io ai concorrenti dico sempre: 'Non pensate da dove venite. Qui fate un’altra cosa'". Un giudizio positivo su Beppe Convertini: "Non era certo un ballerino, ma ha saputo stare al gioco". Un po' meno positivo quello su Marcella Bella che ha giocato "tutta la trasmissione contro la giuria".