Ballando con le Stelle, bomba-Canino sulla D'Urso: "Perché ha paura"

"Il circo è stato la prima forma di spettacolo che ho conosciuto. Non ci sono andato poi così lontano: quello che facciamo in tivù è un po’ circense": Fabio Canino, giurato di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Poi, facendo una sintesi dell'edizione di quest'anno, ha detto: "Tutti bravini, nessuno bravissimo". e sul programma in particolare ha sottolineato: "Finalmente hanno capito quasi tutti che Ballando non è solo una gara di ballo, ma uno spettacolo televisivo, con personaggi che interpretano ruoli. I giurati, ad esempio, sono quelli cattivi". La finale andrà in onda sabato 20 dicembre.

Quando gli hanno chiesto di fare una previsione per l'ultima puntata, lui ha risposto: "È tutto in divenire. In ogni puntata si pensa 'vincerà tizio' e poi succede qualcosa che scompone le carte. Il pubblico cambia idea a seconda dei finalisti di puntata". Ed è proprio l'effetto sorpresa che secondo lui è importante: "Non si dà nulla per scontato perché ci sono tante barriere da superare: il lavoro fatto, la simpatia, il ballo di puntata, i tesoretti, i voti da casa..". In ogni caso, per lui sul podio ci saranno "tre donne", proprio come l'anno scorso. Mentre, pensando già al 2026, ha rivelato che gli piacerebbe vedere Belen in pista.