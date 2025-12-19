Juventus, Gatti sbrocca: in spogliatoio è successo di tutto

Al centro dello sfogo ci sono le voci circolate negli ultimi giorni su un presunto spogliatoio diviso, alimentate da indiscrezioni che parlavano di tensioni interne e di un isolamento di Jonathan David, arrivato in estate. Secondo queste ricostruzioni, alcuni senatori del gruppo — tra cui lo stesso Gatti — avrebbero preso le distanze dall’attaccante canadese per tutelare Dusan Vlahovic . Una narrazione che ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, creando un clima pesante alla vigilia della partita.

Gatti ha deciso di intervenire con una storia su Instagram, rompendo il silenzio: “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione — le sue parole — Trovo inconcepibile che possano circolare notizie totalmente prive di fondamento, costruite dal nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che mirano a difendere il gruppo.

Anche Mattia Perin e Manuel Locatelli avevano già smentito le ricostruzioni, pubblicando immagini insieme a David per dimostrare la compattezza dello spogliatoio. Un segnale chiaro, rafforzato ora dall’intervento del difensore. Gatti chiude il suo messaggio richiamando tutti all’essenziale, con un invito implicito a serrare i ranghi: “Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità — ha concluso — L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore. Federico”. Per lui, il caso è chiuso: la Juventus deve pensare solo al campo.