DiMartedì, Bersani fa il comico: l'ultima sceneggiata

di Claudio Brigliadorigiovedì 18 dicembre 2025
2' di lettura

Che simpatico umorista, Pier Luigi Bersani. L’ex segretario del Pd, ormai commentatore fisso nei migliori salottini rossi di La7, aggiorna il suo repertorio di battute, battutine e battutacce su (anzi, contro) Giorgia Meloni attaccandosi addirittura alla verza.

Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, non sembra avere molta voglia di festeggiare la fresca nomina della cucina italiana a bene immateriale dell’Unesco. Un successo che è soprattutto un riconoscimento “culturale” ma che lui piega a polemica politica spicciola. Roba da mercato rionale o giù di lì. «È un caso strano che la gente adesso compra le verze che costano 1 euro e non il radicchio che costa da 7 a 10 euro», si agita in studio Bersani. 

La voce si alza di tono, Pier Luigi arriva quasi a urlare agitando scenograficamente le mani: «Cioè la gente, molta gente che la Meloni non conosce sta facendo dei conti così. Io sono favorevolissimo alla cucina italiana, ma non vorrei che ci riducessimo a mangiar verze. Ecco, questo è il punto». Applauso soddisfatto del pubblico presente di fronte a questo scenario apocalittico. Quindi si torna indietro all’intervento della premier ad Atreju, domenica scorsa. «È come se dicessi che sono di destra quelli che hanno messo la bomba alla stazione. Non si può arrivare a queste affermazioni- è la sentenza dello smacchiatore di giaguari-, una governante non può accendere le micce», ripete sconsolato, fingendo di dimenticare che molto spesso è l’opposizione stessa ad appiccare incendi in modo sistematico.

Francesca Albanese, umiliazione a Firenze: salta anche il convegno?

Il ridimensionamento della figura di Francesca Albanese - eletta troppo presto nuova profeta della sinistra nostrana pas...

«Questo Paese deve essere tenuto insieme, questo Paese ha dei problemi ed è ora di pronunciarli. Uno che governa deve pronunciarli per dire anche cosa intende fare, deve riconoscerli perché se no c’è un pezzo di Paese che si sente fuori e finisce per sentirsi ostile».

Al dibattito contribuisce anche Rocco Casalino, ex responsabile comunicazione del M5s ai tempi di Conte premier. «Sono rimasto colpito dal livello degli ospiti, il conduttore di Sanremo, la conduttrice di Domenica In. Quando avevo organizzato eventi io avevo fatto fatica ad averli. Questo dà l’idea del potere percepito di Fratelli d’Italia». E a Bersani non resta che sghignazzare: «Ma cosa pretendi Casalino...».

DiMartedì, Bersani fuori controllo: "Le verze", fango contro Meloni

Pur di attaccare Giorgia Meloni si aggrappa a tutto, Pier Luigi Bersani. Persino a una foglia di verza. Ospite di Giovan...
pierluigi bersani
dimartedì
la7
