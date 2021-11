DiMartedì, il sondaggio di Pagnoncelli affossa Salvini: trema tutto il centrodestra

10 novembre 2021 a

a

a

Il Partito democratico sorpassa Lega e Fratelli d'Italia. A decretarlo Nando Pagnoncelli, ospite di DiMartedì su La7. L'ad di Ipsos ha portato nella puntata del 9 novembre il sondaggio che vede il partito di Matteo Salvini dietro quello di Enrico Letta con rispettivamente il 20 per cento e il 20,7. Segue Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che dal primo posto dato da diverse rilevazioni ottiene il terzo (18,8 per cento). Sempre fermo al quarto il Movimento 5 Stelle, che registra un 16,5 per cento. Infine, tra i maggiori partiti, Forza Italia all'8 per cento.

Letta e Conte? Alleanza suicida: sondaggio da godere, dove crollano Pd e M5s alle elezioni in coalizione

Ma Pagnoncelli reputa ben più interessante vedere all'interno quali sono le graduatorie dei partiti. "Ci sono elementi che ci sorprendono - ha ammesso a Giovanni Floris il sondaggista - e che smentiscono quello a cui eravamo abituati". L'esempio? "Il ceto medio oggi vota il Pd per il 21,4 per cento, seguito da Fratelli d'Italia e dalla Lega che ottengono il 17,6 e il 15,6". Eppure quello che ha stupito Pagnoncelli è il voto degli operai: "Questi non votano più i dem, ma la Lega".

Tutto in 1,3 punti. FdI resta primo partito, ma il sondaggio è da brividi: Meloni-Lega-Pd, una battaglia pazzesca

E i numeri parlano chiaro: di questi il 30,9 vota Salvini, il 19,8 Fratelli d'Italia, il 17,6 il Movimento 5 Stelle, il 9,1 il Pd e il 7,1 Forza Italia. Infine ci sono gli autonomi e gli impiegati insegnanti. Tra i primi più quotato è Fratelli d'Italia con 28,1, poi la Lega con il 19,6 e i dem con il 19,5 per cento. Gli insegnanti, invece, votano il Partito democratico (22,1), FdI (17,6) e il Carroccio (16,9).

"Quanti voti prende la Lega senza Salvini". Diamanti, un sondaggio raggelante: Giorgetti, guarda bene questi numeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.