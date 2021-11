Mario Draghi al Quirinale, il barista di fiducia: "La moglie Serenella mi ha detto cosa farà, è sconsolata". Una bomba

12 novembre 2021 a

Cosa farà Mario Draghi tra pochi mesi? La risposta arriva dal suo barista di fiducia, Antonio Proietti, titolare del bar Pagaroma che si trova a pochi metri dalla residenza capitolina del premier. Intervistato da Un giorno da pecora su Rai Radio1, il professionista del caffè cita una fonte primaria, come si direbbe in gergo giornalistico. Vale a dire la signora Serenella, consorte dell'ex presidente della Banca centrale europea.

"Ogni tanto la signora Serenella Draghi viene al nostro bar, l'ultima volta la settimana scorsa, coi ragazzi della scorta - ha rivelato Proietti -. E' molto stressata". I conduttori domandano se sia vero o meno che SuperMario stia per fare il grande passo, salutare Palazzo Chigi e salire al Colle. "Sì, sì, sicuramente lo fa mi ha detto". Boom. Poche parole per spazzare via settimane di indiscrezioni, smentite, gole profonde e profezie di esperti quirinalisti.

"Me lo ha detto un po' sconsolata, perché saranno molto impegnati. Di solito stavano sempre a Città della Pieve, andando al Quirinale sarà molto più complicato. Prima di diventare premier veniva per colazione ma anche a fare l'aperitivo, gli piace lo spritz Aperol, a volte ne beveva anche un paio, insieme ai classici stuzzichini, patatine ed olive".

