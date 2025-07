Reazione a Catena, "ma davvero?": bufera sugli Appuntamenti

Gli Appuntamenti, campioni di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono riusciti a indovinare la parola dell'ultima catena nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 6 luglio. I concorrenti, che nelle puntate precedenti sono riusciti a battere le Trerapiste, si chiamano Leonardo, Biagio e Riccardo: sono tre amici e vivono a Roma nello stesso collegio universitario ed è lì che si sono conosciuti. Riccardo si è già laureato in Lettere, Leonardo si sta laureando in Giurisprudenza, mentre Biagio si sta laureando in Fisica.

I campioni, in particolare, dovevano trovare la parola che legava “Ritmo” e “Accento” e hanno tentato il tutto per tutto con il termine “Cadenza”. Per fortuna era proprio quella la parola vincente. E così gli Appuntamenti sono riusciti a portarsi a casa 1.563 euro. Si tratta della loro prima vincita nel programma. Tanti i commenti apparsi sui social dopo la puntata. "Ma davvero ci stanno pensando?", ha scritto un utente su X, lasciando intendere che la parola da indovinare fosse troppo semplice anche solo per ragionarci su. Un altro invece ha fatto i complimenti ai campioni per la loro bravura: "Anche stavolta è la prima che hanno detto, bravo Leonardo #reazioneacatena".