Matteo Salvini contro Fedez: "Preferisco Iva Zanicchi e Rita Pavone"

"A Fedez preferisco Iva Zanicchi e Rita Pavone". Intervistato dal Giornale d'Italia, Matteo Salvini regala una battuta sul rapper milanese che sembra in procinto di scendere in politica dopo aver registrato un suo dominio in vista delle elezioni politiche del 2023. Poi, serio, il leader della Lega parla dell'emergenza migranti: "L'immigrazione clandestina va contrastata senza se e senza ma, sia se arriva dalla Bielorussia sia se arriva dalla Tunisia o dalla Libia, e quindi l'Italia non può essere lasciata sola".



Quello che sta accadendo, sottolinea l'ex ministro degli Interni, "ci ricorda come l'immigrazione clandestina sia un rischio non solo per la Polonia, ma per tutti gli Stati dell'Unione europea. Tutti i paesi membri dell'Unione devono essere rispettati" e "chi voleva espellere o allontanare la Polonia, la quale riveste un ruolo strategico per l'Europa e per la Nato, ha sbagliato i suoi conti".

