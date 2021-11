Otto e mezzo, scontro tra Lilli Gruber e Matteo Renzi: "Italia viva è al 2%. Non pensa sia per la sua spregiudicatezza?"

13 novembre 2021 a

Scontro totale tra Lilli Gruber e Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 12 novembre. La conduttrice, con Marco Travaglio in collegamento che le fa da spalla, attacca: "Nei sondaggi viene dato al 2 per cento quando è tanto, lei non pensa che questo sia la conseguenza della sua spregiudicatezza sui temi dell'etica politica?", "Con il 2 per cento abbiamo creato posti di lavoro, abbiamo fatto il jobs act e ora c'è il reddito di cittadinanza, forse lei lo preferisce", ribatte stizzito il leader di Italia Viva. Che ricorda alla Gruber: "Con il 2 per cento abbiamo bloccato Salvini in mutande dal Papeete che voleva pieni poteri, mandato a casa Conte e fatto arrivare Draghi".

Il dibattito è incandescente. Renzi ad un certo punto dice che pensava di parlare di vaccini. "Ma di cosa vuole che parliamo se lei viene qua in trasmissione, su...", gli risponde la Gruber visibilmente irritata. "Per dire qualcosa di interessante sui vaccini, ma va bene". "No, perché dei vaccini parliamo con gli scienziati. E anche i politici, ma lei stasera...". Renzi borbotta beffardo, la regia inquadra il volto tirato, quasi stremato di Lilli. "Lo sa quanto tempo abbiamo perso?", si lamenta.

"Ha sentito tanto Travaglio in questi anni - la provoca Matteo -, e pensi che lei lo stipendia anche...". E qui la Gruber si infuria. "Lei pensi ai fatti suoi, non venga qui a fare queste battute come se Travaglio rubasse i soldi a qualcuno". "Io penso ai fatti miei, vengo qui a farmi insultare", replica Renzi.

