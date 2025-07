Pescara, la follia: si torna al voto il 24 e il 25 agosto

Con l'annullamento del voto in 27 sezioni su 170 a Pescara , per le amministrative di giugno 2024, nel capoluogo adriatico si tornerà alle urne il 24 e 25 agosto . Una scelta che però è destinata a far discutere, visto che tanti pescaresi saranno ancora alle prese con le vacanze estive. Già, voto in pieno agosto: una discreta follia.

Il Tar ha accolto parzialmente un ricorso contro il risultato, promosso da una candidata e un elettore, delle elezioni dello scorso anno nella città abruzzese con l'obbligo di ripetere il procedimento elettorale per le sezioni in cui sono emerse gravi irregolarità per "vizi che trascendono aspetti meramente formali" e di "numerosissime irregolarità", al punto che "non è stato raggiunto lo scopo di fornire un sufficiente grado di certezza in ordine all'autenticità, attendibilità e genuinità delle operazioni e del risultato elettorale" è scritto nella sentenza del Tar Pescara.