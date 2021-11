Super Green Pass, "divieti solo per i non vaccinati": come e quando verranno applicati

20 novembre 2021 a

Alla luce degli 11.555 contagi registrati nel bollettino di oggi, sabato 20 novembre, l’Italia non può sedersi sugli allori e deve intervenire per far sì che questa quarta ondata si limiti ad essere una “ondina”, a differenza di quanto sta accadendo in gran parte d’Europa. La situazione epidemiologica nazionale è per ora sotto controllo, anche perché con l’87 per cento della popolazione che ha fatto almeno la prima dose la barriera eretta dal vaccino è alta.

Ma da sola non basta, sia perché il virus continua a circolare sia perché ci sono ancora milioni di persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale. E allora spetta al governo presieduto da Mario Draghi attuare nuovi provvedimenti che possano evitare il verificarsi di uno scenario estremo come quello del lockdown. La prossima settimana dovrà essere approvato un nuovo decreto, che prenderà forma in seguito a una serie di appuntamenti obbligati: lunedì ci sarà l’incontro a Palazzo Chigi con le Regioni, giovedì verrà convocata la cabina di regia e poi si terrà il Consiglio dei ministri.

Per ora la linea che filtra dal governo è quella di modificare il Green Pass per quanto riguarda la vita sociale: in caso di zone gialle o arancioni scatteranno nuovi divieti per i non vaccinati, con la certificazione verde che sarà valida solo per i vaccinati e i guariti, quindi con l’esclusione del tampone. Ovviamente l’altra arma contro l’epidemia sarà quella della terza dose, alla quale il governo intende affiancare una campagna di comunicazione importante, con volti noti come Alberto Angela e Giacomo Poretti.

