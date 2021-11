Luciana Lamorgese, "la difficoltà è proprio questa...": il ministro ammette la sconfitta, travolta dai "no Green pass"

22 novembre 2021 a

Nel mirino c'è sempre lei, Luciana Lamorgese, il ministro dell'Interno che in tante, troppe occasioni non si è dimostrata all'altezza. In particolare, le polemiche fioccano per la sua gestione delle manifestazioni dei cosiddetti no pass, di chi protesta contro vaccino e Green pass.

Tristemente noti gli episodi di Roma, l'assalto alla Cgil che le è valso anche un'interrogazione parlamentare, le troppe falle (e i sospetti) su un sistema di sicurezza che evidentemente non ha funzionato (tanto che Giorgia Meloni, all'epoca, aveva parlato anche di una "regia" dietro a quegli incidenti).

Ma ora, Lamorgese è nel mirino perché ogni weekend, in molte città italiane - Milano docet - i no pass si riversano in strada, bloccando la circolazione e scoraggiando le persone ad uscire di casa, con gravi danni in termini di fatturato, recentemente denunciati dalle associazioni di categoria. Insomma, alla titolare del Viminale viene contestata una linea troppo soft.

Ora, però, Luciana Lamorgese prova a difendersi: "Questo è stato un anno particolare, siamo stati tutti super impegnati. Io mi sento davvero di ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine per la loro presenza sul territorio. La nostra gente, le forze di polizia, hanno saputo svolgere, anche nelle manifestazioni degli ultimi mesi, il loro ruolo sempre con grande professionalita' ed umanità", ha presso alla presentazione, al MaXXI, del calendario 2022 della Polizia di Stato.

Dunque, entrando nel merito delle accuse che la colpiscono, ha aggiunto: "La nostra linea non è una linea soft ma una linea di chi vuole comprendere anche le esigenze di chi manifesta ma con la fermezza di proteggere il bilanciamento dei diritti. La difficoltà è proprio questa: cercare di bilanciare i due diritti", ha concluso Luciana Lamorgese, confessando in ultima istanza proprio le sue "difficoltà", ossia l'incapacità nel gestire quest'ultima emergenza.

