Sondaggio Mentana, boom di consensi per la Lega: quanto guadagna Salvini in una settimana

29 novembre 2021 a

Boom di consensi per la Lega di Matteo Salvini nell'ultima settimana: lo riporta il sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio, infatti, ha guadagnato un +0,4% rispetto a sette giorni fa, arrivando così al 18,8. Giorni cruciali quelli appena passati, nei quali il partito si è fatto sentire soprattutto sulla manovra. Tant'è che di recente Salvini, pur elogiando e apprezzando il lavoro svolto da Mario Draghi finora, ha anche chiesto al premier più coraggio, soprattutto sul fronte bollette.

La Lega resta comunque al terzo posto. Mantiene la prima posizione invece il Partito democratico di Enrico Letta, che ha guadagnato lo 0,3% rispetto a una settimana fa, arrivando al 21,1% dei consensi. A seguire Fratelli d'Italia con il 19,4 e una perdita dello 0,4 rispetto al 22 novembre. Nessuna variazione, poi, per il Movimento 5 Stelle, che non sembra avere avuto slanci in avanti nonostante il "nuovo corso" annunciato più volte dall'ex premier Giuseppe Conte. Resta fermo infatti al 15,7%.

Una piccola crescita (+0,2) si registra poi anche per Forza Italia di Silvio Berlusconi e Azione di Carlo Calenda, saliti rispettivamente al 7 e 4,2%. Infine un sorprendente +0,3 si segnala pure per il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, ora al 2,7%.

