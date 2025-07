Sondaggio Mentana, crescono FdI e Pd ma... ecco la differenza abissale

Boom per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si conferma primo partito nel sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito cresce dello 0,2% in una settimana e si porta al 30,3%, distante anni luce dal primo partito di opposizione, il Pd di Elly Schlein, che pur guadagnando lo 0,2 resta comunque a 7 punti di distanza da FdI. Oggi i dem sono al 23%. Al terzo posto ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che acquisisce lo 0,1 e si attesta quindi al 12,7.

A seguire ci sono la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Antonio Tajani: il Carroccio cresce dello 0,1 e sale all'8,3% dei consensi, mentre gli azzurri perdono lo 0,1 e calano all'8%. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni resta inchiodata al 6,8, senza alcun tipo di variazione; Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2 e si porta così al 3,5; Italia Viva di Matteo Renzi e + Europa di Riccardo Magi restano fermi rispettivamente al 2,2 e 1,9%.