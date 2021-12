Sondaggio TgLa7, Mentana con vista Quirinale: Pd ed Enrico Letta, numeri pesantissimi

06 dicembre 2021 a

Cresce ancora il Pd, e ora la situazione per la Lega si fa seria, con una punta di inquietudine. Il sondaggio Swg del TgLa7 di Enrico Mentana conferma il trend degli ultimi giorni. Il Partito democratico di Enrico Letta guadagna ancora lo 0,4, salendo al 21,5% e confermandosi primo partito del panorama politico attuale. Alle sue spalle tiene però Fratelli d'Italia: stessa crescita dello 0,4 per Giorgia Meloni, ora al 19,8 per cento. Cede lo 0,3 Matteo Salvini, con la Lega al 18,5% e sensibilmente staccata da FdI. Per restare nel campo del centrodestra, continua la sua scalata Forza Italia, al 7,3% con altri 0,3 punti "rosicchiati" tra elettori di centrodestra e campo moderato.



Sondaggio Swg per il TgLa7 di Mentana

Nel centrosinistra, il Movimento 5 Stelle prosegue la sua altalena: i grillini guidati da Giuseppe Conte crollano di 0,6 punti e ora stazionano al 15,1 per cento. I cespugli centristi, da Azione a Italia Viva, continuano ad arrancare: 4% e -0,2 per Carlo Calenda, 2,5% e identica flessione per Matteo Renzi, che continua a sognare il miracolo di condizionare l'elezione del prossimo presidente della Repubblica avendo numeri risibili dentro e fuori dal Parlamento.



Importante anche il dato sulla fiducia nei leader di partito. Conte resta primo con il 39% e sostanzialmente stabile, ma lontano anni luce dalle vette da premier durante la prima fase della pandemia. In leggera flessione la Meloni (31%), mentre sale sensibilmente il gradimento nei confronti del dem Letta (28%), che scavalca nel giro di poche settimane sia Salvini (25%) sia Calenda (23%).

