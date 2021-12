Non è l'Arena, Gaia Tortora sul Quirinale: "Renzi darà le carte, chi sarà eletto al quarto passaggio"

09 dicembre 2021 a

a

a

"Nessuno governa i gruppi in questo momento, perché sono gruppi vecchi e questo è un problemone": Gaia Tortora, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha detto la sua sulla intricatissima corsa al Quirinale. La giornalista, in particolare, ha spiegato che probabilmente "ancora una volta sarà Renzi a dare le carte. Un indizio c'era anche nell'intervista di Attilio Fontana della Lega, che ha detto 'noi ci confronteremo prima con Renzi'".

"Cos'ha lì sulla giacca? Mi fate schifo due volte". Telese contro quest'uomo, dettaglio pesantissimo | Video

Secondo la Tortora, inoltre, c'è anche "tutto il tema del grande centro" da considerare. Alla fine, comunque, la giornalista ha deciso di lanciarsi: "Il mio pronostico è Casini al quarto passaggio". E in effetti, stando a diversi retroscena passati, pare che l’ex ministro della Democrazia cristiana sarebbe il candidato di punta del leader di Italia Viva. Politicamente, infatti, il rapporto tra i due sembrerebbe essere buono.

In ogni caso, bisognerà vedere se effettivamente Renzi riuscirà a imporsi nella partita del Quirinale. Senza dimenticare, poi, che il nome di Casini gira ormai da un po' e spesso un nome fatto troppo presto risulta potenzialmente bruciato. La figura di Casini, comunque, potrebbe mettere d'accordo diverse forze politiche. Resta da vedere come si comporterebbero in quel caso il Pd di Enrico Letta e il M5s di Giuseppe Conte.

"Vi ricordate Roberto Benigni?". Molestie sessuali, la terrificante bordata di Vittorio Sgarbi: "La toccava ovunque, tutti muti" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.