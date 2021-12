Obbligo vaccinale, un'ipotesi drastica: ecco i (pochissimi) esentati, voci sulla stretta finale in CdM

19 dicembre 2021 a

Le indiscrezioni su una nuova, pesante, stretta circa le misure anti-Covid da adottare a ridosso delle feste di Natale sono uscite nella serata di sabato 18 dicembre. Il governo e Mario Draghi, per contenere la galoppata di Omicron, valutano l'ipotesi di introdurre un tampone obbligatorio anche ai vaccinati che vogliono accedere ai grandi eventi, il tutto in vista di Capodanno e delle feste che si terranno per l'arrivo del 2022.

Ma non solo: si parla ancora della reintroduzione dell'obbligo indiscriminato di mascherina all'aperto, così come si è tornati a ragionare su un ulteriore taglio dei tempi di validità del green pass, portandolo a cinque mesi.

E ancora, trapela che il governo stia seriamente pensando di estendere ulteriormente l'obbligo vaccinale, da applicare ad ulteriori categorie lavorative. E ancora, tra le ipotesi vi è quella di rendere obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori: una misura drastica il cui obiettivo, appunto, è tenere sotto controllo l'ultima mutazione.

Le decisioni saranno legate a una nuova indagine proprio su Omicron, i cui risultati arriveranno lunedì: la ricerca verte sul sequenziamento di un numero di campioni statisticamente significativo raccolto in 24 ore. Tre giorni dopo il report verrà discusso in cabina di regia, quindi il governo e Mario Draghi trarranno le loro conclusioni nel prossimo Consiglio dei Ministri, chiamato a sfornare l'ultimo decreto-Covid di una infinita lista.

