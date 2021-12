Quirinale, la donna di Giuseppe Conte per fregare Draghi e Berlusconi: il nome che tenta il centrodestra

29 dicembre 2021 a

L’ultima sparata ad effetto di Giuseppe Conte riguarda il Quirinale: il leader del Movimento 5 Stelle si è messo in testa di volere una donna come prossimo presidente della Repubblica. Non un capriccio, ma una mossa strategica ben precisa: nelle intenzioni di Conte, la proposta di votare una donna al Quirinale serve per sbarrare la strada a Mario Draghi (che va “inchiodato” a Palazzo Chigi per ovvie ragioni di tenuta della maggioranza fino al termine della legislatura) e anche a Silvio Berlusconi.

Il nuovo leader dei grillini vorrebbe infatti adescare il centrodestra, rendendosi disponibile a votare un nome qualunque fatto da Salvini e compagni, a patto che sia donna e soprattutto non sia il Cav, ritenuto troppo indigesto da molti 5 Stelle nonostante le recenti dichiarazioni del presidente di Forza Italia a favore del reddito di cittadinanza. Ma quindi quale sarebbe il nome che Conte vorrebbe proporre per il Quirinale? Secondo Il Foglio, è quello di Silvana Sciarra, giudice della Corte costituzionale che tra l’altro è molto stimata da Giuliano Amato.

Quest’ultimo è un altro possibile candidato per il Colle, ma se non dovesse diventare presidente della Repubblica potrebbe invece ricoprire la carica di presidente proprio della Consulta. Tra l’altro Conte, parlando di Silvana Sciarra, ci tiene a sottolineare un particolare rilevante: “Ha firmato con Marta Cartabia e Filomena Perrone la prima sentenza tutta femminile della Corte costituzionale per bocciare una parte de Jobs Act di Renzi”.

