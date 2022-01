Quirinale, Matteo Salvini: "Belloni? Propsta da Pd e M5s nell'ufficio di Giuseppe Conte"

29 gennaio 2022 a

a

a

Matteo Salvini è intervenuto in diretta alla Maratona di Enrico Mentana su La7. I giochi per il Quirinale ormai sono chiusi, manca solo la conta dei voti, ma il settimo scrutinio si concluderà certamente con la fumata bianca che sancirà la rielezione di Sergio Mattarella. Il segretario della Lega ha ricostruito le ultime 24 ore a dir poco caotiche, ma che hanno portato alla soluzione del rebus Quirinale.

Innanzitutto ha spiegato come è nata e poi naufragata la candidatura di Elisabetta Belloni: “Mi è stata proposta ieri da Pd e M5s. Dato che per cinque giorni sono stato io a fare proposte, ma non ne andava bene una, allora ho chiesto a loro dei nomi da sottopormi. Quando sono andato nell’ufficio di Conte mi sono stati fatti cinque nomi, dopo aver parlato con gli alleati sono tornato dicendo che uno aveva il sostegno della Lega perché aveva tutto per essere un ottimo presidente, credibile e super partes”. Secondo la ricostruzione di Salvini, la candidatura della Belloni sarebbe saltata per colpa di Enrico Letta e Giuseppe Conte: “Chi aveva proposto il suo nome nella notte poi lo ha ritirato”.

E quindi stamattina si è arrivati alla decisione di chiudere sul bis di Mattarella: “Qualcuno forse voleva andare avanti così un’altra settimana, ho ritenuto più serio chiedere a Mattarella se fosse disponibile a sacrificarsi e a ripensarci. Ho fatto di tutto per evitarlo e per dare agli italiani il primo presidente donna, non ce l’ho fatta”. Per quanto riguarda i rumors - poi smentiti - di dimissioni di Giancarlo Giorgetti, il segretario leghista ha fatto il punto: “Ho mandato un messaggio a Draghi per dirgli se voleva incontrare me e Giorgetti per occuparci dei problemi reali. Rimpasto? Non lo so, ne parleremo con il premier. Mentiremmo se dicessimo che non c’è nessun problema, sarà un anno complicato”.

Infine una battuta sulla definizione di Gormito datagli da Matteo Renzi: “Mia figlia mi ha chiesto perché mi ha definito Gormito… uno degli insulti più carini che ho ricevuto. Invece quello che mi ha detto e fatto Conte in passato è superato, ci lavoro insieme perché devo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.