Guido Crosetto, "perché la crisi di governo è possibile": finanziaria, scenari clamorosi

"Tutti quelli che per 4 anni hanno detto con forza che le legislature durano 5 anni, hanno iniziato a spiegare che non è detto che debbano durare fino alla fine": Guido Crosetto ha scritto queste parole enigmatiche sul suo profilo Twitter, lasciando intendere che di qui a poco il governo guidato da Mario Draghi potrebbe sfasciarsi completamente, portando così a elezioni anticipate. Il motivo? Crosetto scrive: "Ora vorrebbero lasciare 'l’onere' della finanziaria ad altri…".

Anche secondo Marcello Sorgi potrebbe esserci la possibilità che l'esecutivo vada in mille pezzi. A far litigare le parti sono alcune misure come il Superbonus, che ha già fatto salire i pentastellati sul piede di guerra. Ma non solo. "L'arrivo in Consiglio dei ministri, con le concessioni balneari, del tema della concorrenza su cui l’Italia è sollecitata da Bruxelles, inaugura a partire da oggi la serie dei provvedimenti destinati a dividere la maggioranza", scrive l'editorialista de La Stampa.

Altro tema di scontro, poi, è il caro bollette: "Gli interventi del governo, da cinque miliardi in su, sembrano non bastare mai: si pensi che Salvini aveva proposto uno scostamento di bilancio da trenta - dicasi trenta - miliardi", ha continuato Sorgi. Nel frattempo Mario Draghi ha già fatto intendere che su alcuni aspetti non transigerà: "Il 2022, al di là degli appuntamenti elettorali, non potrà trasformarsi solo in un anno di propaganda".

