Volodymyr Zelensky parla al Senato: "Immaginate Genova completamente distrutta", le lacrime di Mario Draghi

22 marzo 2022 a

a

a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in collegamento al Senato italiano. E ha esordito con un paragone toccante, forte, sconvolgente: "A Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto; immaginate da Genova la fuga di persone che scappano in pullman per stare al sicuro".

Zelensky insultato in prima pagina da Vauro: la vignetta-choc sul Fatto Quotidiano | Guarda

E ancora, ha detto Zelensky: "Gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutati durante l'alluvione. L'invasione dura da 27 giorni e abbiamo bisogno di altre sanzioni e altre pressioni affinché la Russia non cerchi soldati in Siria ma la pace".". Quindi, ha continuato con un avvertimento: "L'Ucraina è il cancello per l'esercito russo. Loro vogliono entrare in Europa ma le barbarie non devono entrare".

Ucraina, le risposte che l'Europa deve subito dare su esercito unico ed energia

Perché "Putin è come Hitler" e l'occupazione russa dell'Ucraina è paragonabile a quella tedesca nel secondo conflitto mondiale. Il presidente ucraino ricorda dunque i bombardamenti russi e l'occupazione delle città. "A Kiev torturano, violentano, rapiscono bambini, distruggono e con i camion portano via i nostri beni. L'ultima volta in Europa è stato fatto dai nazisti. L'esercito russo è riuscito a minare anche il mare vicino ai nostri porti: questo è un pericolo anche per i Paesi vicini".

Il "benaltrismo" di destra che difende i russi è in malafede: l'esempio della sinistra da non seguire

Zelensky lancia anche un appello: "Popolo italiano, bisogna fare il possibile per garantire la pace. La guerra è stata creata, organizzata per decine di anni da una sola persona, guadagnando tantissimi soldi sulle esportazioni di petrolio e gas e utilizzando quei soldi per la guerra e non solo contro l'Ucraina, perché il loro obiettivo", rimarca il presidente ucraino, "è l'Europa. E' influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e la distruzione dei vostri valori".

E Mario Draghi lo ringrazia ed evidentemente commosso ha detto: "A nome del governo e mio voglio ringraziare il presidente per la sua straordinaria testimonianza". "L'Italia ha ammirato il coraggio, la determinazione e il patriottismo del presidente e del popolo ucraino".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.