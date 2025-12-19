Napoli-Milan, accuse-choc ad Allegri: "Aggressione totalmente fuori controllo"

Nella semifinale di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli non c'è stata partita. La squadra allenata da Antonio Conte ha vinto, meritatamente, 2 a 0. E così dovrà attendere la vincente tra Inter e Bologna per coprire chi sarà l'avversaria nel match finale. AL di là del risultato, ciò che ha colpito tutti i telespettatori è la "rissa" tra il tecnico salentino e Massimiliano Allegri, non nuovo a sfuriate di questo tipo. Ed è volata qualche parola di troppo all’indirizzo del numero due del Napoli Lele Oriali.

"La SSC Napoli condanna con fermezza l'atteggiamento dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordo campo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati". Questa la dura nota del Napoli pubblicata sul sito della società partenopea contro il comportamento del tecnico rossonero Max Allegri. "Auspichiamo che racconto aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell'evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto", ha sottolineato il Napoli.