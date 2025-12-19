Checco Zalone? Prostata permettendo... le indiscrezioni

Quando si fa vivo Luca Medici, in arte Checco Zalone, non si tratta mai di una cosa banale. L’ovvio non appartiene a questo artista che da cinque anni, ovvero dal 2020, mancava dalle sale cinematografiche ma sarà di nuovo un protagonista del box office dal prossimo 25 dicembre, giorno di uscita del film Buen Camino per la regia di Gennaro Nunziante e prodotto da Medusa. Per presentare questa pellicola che sarà una delle più attese del periodo natalizio, il buon Checco ha scelto una strada curiosa: nella serata di mercoledì si è materializzato a reti unificate su Mediaset nei panni di Joaquin Cortison che, con camicia rossa e capelli lunghi, interpreta seriosamente ma non troppo il nuovo brano La prostata inflamada.

In stile Presidente della Repubblica è comparso su Canale 5, Italia 1 e Rete4 introducendo la canzone così: «Cari italiani buonasera a tutti e auguri di Natale. Qualche maligno, lo so adesso penserà “Questo sta qui per fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre. Ai malignatori, se non vi piace cambiate canale, mettete Italia 1... Rete 4... ci sto sempre io. Mi hanno dato tre reti Mediaset unificate, vedi come sono fregati questi qui.