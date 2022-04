Matteo Salvini, "sesso nel B&B". Questa foto? Sbagliano e lo deridono pure: "Ammettetelo..."

21 aprile 2022 a

Tu chiamali, se vuoi, frizzi e lazzi. Pazienza (anzi, meglio) se a rimanere scottato è Matteo Salvini. Al massimo ci scappano una risatina e un colpo di gomito. Su Facebook il profilo del quotidiano La Sicilia pubblica il cosiddetto "lancio" di una notizia. ""Invitano una donna per fare sesso in un B&B ma la rapinano: arrestati due giovani". A volte, per l'urgenza o per l'indisponibilità di una foto correlata all'articolo, si predilige scegliere una foto d'archivio a corredo della notizia.

Ma qui la topica è macroscopica: la scelta infatti è ricaduta sul leader della Lega Salvini in compagnia di un altro politico. Il lettore più distratto, meno smaliziato o al contrario troppo tendenzioso potrebbe essere spinto a identificare proprio nel Capitano uno dei due giovani delinquenti. La gaffe non passa inosservata e giustamente il social media editor de La Sicilia interviene, con correttezza, commentando il post per rettificare: "Gentili lettori è stato, con tutta evidenza, un errore nella selezione della foto. Può capitare".

E fin qui, poco o nulla da obiettare. Ma è il motto di spirito successivo a lasciare piuttosto interdetti: "Ci scusiamo con gli interessati ma ammettetelo: vi abbiamo regalato qualche minuto di ilarità che coi tempi che corrono non fa mai male".

