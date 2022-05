Silvio Berlusconi, fuoco amico: "Lui e Salvini uniti da Putin". Terremoto, verso la scissione: ecco i nomi

19 maggio 2022 a

Quella che domani 20 maggio si presenterà a Napoli è una Forza Italia dilaniata dalla durissima battaglia interna. Con Mariastella Gelmini che se mai si presenterà alla convention sarà da "separata in casa". La capodelegazione azzurra al governo vuole da Silvio Berlusconi chiarezza sulla linea politica e una netta collocazione dalla parte degli Stati Uniti e della Nato del partito. Mai, nella storia di Forza Italia, un dirigente di alto livello del partito, osserva La Repubblica in un retroscena, aveva mai attaccato così ferocemente il Cavaliere: "Nulla di personale, solo un fatto politico", chiarisce la Gelmini. Ma Berlusconi sarebbe "molto irritato", "arrabbiato".

Da parte sua la Gelmini non è soddisfatta dalle precisazioni di Berlusconi - "ferma collocazione nell'Alleanza atlantica di Fi", "sono deluso da Putin" - e non si rassegna "all'appiattimento di Forza Italia sulla linea di Salvini". I moderati azzurri Gelmini, Renato Brunetta, Mara Carfagna ormai da tempo hanno registrato l'indissolubile legame fra il Cav e il leader della Lega. Del resto, l'immagine del Cavaliere che, nel giorno delle sue nozze con Marta Fascina, incorona Salvini come "unico vero leader in Italia" spiega tutto. E il sospetto tra i forzisti è che il legame fra i due sia figlio di un filo-putinismo che li accomuna.

E se non cambierà la legge elettorale "difficilmente si eviteranno spaccature e scissioni", si sfoga uno dei ministri azzurri. Il sottosegretario Giorgio Mulè attacca la Gelmini: "Nella vita è sempre questione di stile. Se sei la capodelagazione e hai un dubbio sulla linea del partito, alzi il telefono e chiami Arcore, non attacchi il leader sui giornali. Per fortuna che questo non è un partito da cartellini rossi. Ma il silenzio di Berlusconi è un'altra bella lezione...". Intanto, la presidente del Senato Elisabetta Casellati sarebbe addirittura pronta a passare a Fratelli d'Italia.

