Salvini-Gelmini, scatta la lite per Berlusconui: "Conta fino a cinque", "Pensa alla Lega"

Alta tensione nel centrodestra, ora alle prese con i malumori in Forza Italia. A scatenare la polemica, alcune parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina. Parole che Mariastella Gelmini, ministro azzurro per gli Affari regionali ha definito "ambigue". Da qui un botta e risposta con il leader della Lega, Matteo Salvini.

Quest'ultimo ha infatti sostenuto il Cavaliere, attaccando chi lo aveva criticato: "Prima di criticare Silvio Berlusconi qualcuno dovrebbe contare fino a cinque". Una frecciata non rimasta senza risposta. "Si occupi del suo partito", ha così tuonato la ministra tirata in ballo. E ancora: "Invito Salvini a rispettare il dibattito interno ad un partito che - per il momento - non è il suo. Ho posto in Forza Italia un tema di linea politica su una posizione che comprendo bene non sia quella di Salvini, ma che riguarda la collocazione europeista ed atlantista di Forza Italia. Un problema che evidentemente esiste, visto che per due volte il partito è dovuto intervenire a chiarire, a prescindere da me".

Il timore è che questo sia solo l'inizio. Stando a diversi retroscena la fronda in FI che non ha apprezzato le parole del suo leader è cospicua. Che si possano verificare fuoriuscite dal partito? Chissà.

