Giancarlo Giorgetti, il peggio della politica: mentre lui parla... la vergogna dei deputati

Giorgetti parla di bollette e i deputati lo lasciano da solo. "Mi sembra che non facciamo una bella figura né nei confronti di chi chiamiamo né di chi ci guarda", ha detto il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, che ieri a mezzogiorno ha invitato il ministro dello Sviluppo economico a parlare del dl Aiuti davanti alla quinta commissione Bilancio, tesoro e programmazione, e alla sesta Finanze. All'audizione erano presenti pochi intimi anche se si discuteva un tema importante: misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Alla seduta, come riporta il Messaggero, ha partecipato in presenza solo il presidente della commissione Marattin, d'Italia viva, mentre da remoto si sono collegati solo 15 deputati su un totale di 94. Molti, insomma, hanno scelto di disertare l’audizione del ministro che loro stessi avevano richiesto. Assenze ingiustificabili, visto che era stata concessa anche la possibilità di seguire il tutto a distanza.

I pochi presenti, tra l'altro, non hanno rivolto nessuna domanda a Giorgetti, nemmeno i membri del suo stesso partito. Contrariato Marattin, che ha detto: "Ringrazio molto il ministro Giorgetti e mi scuso per quanto accaduto. I deputati hanno pieno diritto di fare oppure non fare domande, ci mancherebbe altro, ma non penso ci facciamo una bella figura a chiamare un ministro in audizione e poi non fargli neanche una domanda". Il tema di cui ha parlato il ministro, tra l'altro, tocca tutti gli italiani. "Evitare che il Paese torni in recessione è un obiettivo irrinunciabile. Per questo il governo è intervenuto a sostegno delle imprese con il decreto Aiuti ed è pronto a intervenire di nuovo, tempestivamente, nel caso in cui il contesto macroeconomico peggiorasse ulteriormente", ha spiegato Giorgetti nel suo intervento durato 15 minuti.

