Mario Draghi? "Chi è quel suo ministro che...": raccomandazioni in tv, una bomba

Indovina... indovinello. Un piccolo quiz, condensato nello spazio di poche, pochissime righe. E che viaggia su Dagospia, nella rubrica firmata da Giuseppe Candela, "A lume di Candela", rubrica che racchiude gossip, indiscrezioni e appunto indovinelli che viaggiano dalla televisione, al mondo dello spettacolo e fino alla politica.

Dunque, veniamo al curioso quesito posto da Candela sul sito diretto da Roberto D'Agostino. Infatti, si legge quanto segue: "Tra guerra e pandemia c'è un ministro del governo Draghi che si occupa di cose importanti. Cerca informazioni sulla composizione del cast del prossimo Grande Fratello Vip. È solo un fan della trasmissione o spera di vedere nella reality (in quale ruolo?) una sua amica?", conclude sibillino Dagospia. Ovviamente, come sempre quando si tratta di "indovinelli", di nomi non ne vengono fatti. Ma la vicenda, se confermata, sarebbe davvero curiosa: un ministro del governo guidato da Mario Draghi si occuperebbe di... Gf Vip.

Infine, diamo conto di un secondo quiz posto sempre da Giuseppe Candela. "Dicono che una bella conduttrice abbia improvvisamente perso le protezioni, tutta colpa degli ultimi risvolti sentimentali. Questo è il suo ultimo anno in tv, commentano gli addetti ai livori. Chi è?", conclude il pezzo su Dagospia lasciano l'interrogativo aperto. Anzi, apertissimo...

