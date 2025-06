Anna Pettinelli, "Belva moscia": esplode il caso

Continua a far discutere il curioso caso di Anna Pettinelli e dell’intervista rilasciata a Belve che non è mai andata in onda. La popolare trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2 è terminata lo scorso 3 giugno con l’ultimo ciclo di interviste, dal quale sarebbe stata esclusa proprio quella della conduttrice radiofonica e insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una ricostruzione di Giuseppe Candela su Dagospia sostiene che la messa in onda dell’intervista della Pettinelli sia stata cancellata perché giudicata «troppo moscia».

La Fagnani non ha rilasciato dichiarazioni, mentre la Pettinelli ha commentato con un eloquente «Moscia mai!», a corredo di un breve estratto del video che la vedeva dietro le quinte dello studio di Rai 2 prima di essere accolta dalla conduttrice. In questo modo però ha confermato la notizia, ovvero che l’intervista è effettivamente stata registrata, ma per qualche motivo non è mai andata in onda. Da lì è partito un botta e risposta con Candela: «Se devi dare le notizie dalle giuste. Io non ho confermato proprio nulla», ha tuonato la conduttrice radiofonica. «Mostrando quel video - è stata la replica di Candela - hai confermato la notizia: hai registrato l’intervista e non è stata trasmessa. Sono io a ribadire il motivo che tu provi a smentire. Capisco possa dispiacere, ma questo è».